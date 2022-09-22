Россия хочет перезимовать на оккупированных территориях Украины и подготовиться к новым атакам, – Зеленский
Разговорами о готовности к переговорам Россия стремится замедлить свое отступление, чтобы перезимовать на оккупированных украинских территориях и подготовиться к новым атакам
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на 77-й Генассамблее ООН.
"Мы пытались внедрить основные положения Хартии ООН из-за переговоров, однако Россия боится настоящих переговоров и не хочет выполнять никаких международных обязательств. Россия лжет всем, как это очень типично и присуще агрессорам и террористам. Даже если сейчас Россия говорит о переговорах, она только хочет замедлить свое отступление. Россия хочет перезимовать на оккупированных территориях Украины и подготовиться к новым атакам. К новым нападениям, новым Бучам, Изюмам, – убежден он. – Или, по крайней мере, они хотят подготовиться к усилению на оккупированных землях и провести мобилизацию".
Украина не может согласиться на отложенную войну, поскольку это жизнь украинцев. Поэтому украинская армия нуждается в постоянной поддержке в вооружении.
- Как также заявлял Зеленский во время выступления, Россия должна заплатить за эту войну своими активами.
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