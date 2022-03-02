Россия хочет обойти санкции с помощью трех стран, Украина будет работать с ними, - Кулеба

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.



"Мы знаем, что Москва в панике начала искать обходные пути, чтобы спастись от санкционного "катка". Ей удалось найти три страны в мире, которые готовы с этим работать. Мы знаем, что это за страны, и будем работать вместе с другими партнерами, будем вести с ними разговор, чтобы не допустить содействия агрессору с их стороны", – отметил министр.



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