"Россия хочет нести агрессию дальше в Европу, если ее не остановить немедленно": Зеленский напомнил парламенту Нидерландов о бомбардировках Роттердама во время Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Нидерландов.



"После Второй мировой войны сделано так много, чтобы никогда снова не повторилось именно то, что Украина переживает именно сейчас. Но все повторяется. К сожалению. Только пока для одного европейского государства, а не для всего континента. Но и Вторая мировая война начиналась с разрушения отдельных государств. А уже потом это привело к трагедии Роттердама, к страшным бомбардировкам Лондона и к бойне, охватившей всю Европу", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, если сейчас мир на континенте не удалось сохранить, если большая война снова вернулась с жестокостью не меньшей, чем 80 лет назад, то ни у кого не может быть оснований считать, что те или иные государственные границы могут сдержать агрессию. Тем более что многие в России хотят нести эту агрессию дальше, дальше нести в Европу.



"Тень тех руин Роттердама уже нависает над многими европейскими городами. Украина – это только начало, если не остановить Россию. Если не остановить ее немедленно! 36 дней! 36! Именно столько наше государство, наш народ один на один против армии, которую называли среди сильнейших в мире. Россия готовилась к этому походу против нас, против свободы, против наших людей десятки лет. Они накопили столько ресурсов на войну, на смерть, сколько не каждая европейская страна может потратить на жизнь", - добавил президент Украины.

Также сегодня, 31 марта, Владимир Зеленский выступил перед австралийским парламентом, где призвал усилить санкционное давление на РФ.