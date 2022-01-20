Россия хочет напасть на Полтаву, - бразильский футболист "Ворсклы" рассказал о предчувствиях войны

Об этом он рассказал бразильскому изданию UOL Esporte.



Ранжел признался, что у него есть друг из питерского "Зенита", подтвердивший, что российские войска планируют напасть на Полтаву - город, где базируется "Ворскла", за которую играет бразилец.



"Мы начали расспрашивать украинцев, правда ли, что может начаться война, но они говорят, что ничего не будет. Говорят, что если Россия нападет на Украину, это может спровоцировать мировую войну, так как вмешаются США. У меня есть друг в "Зените" "(прим. - клуб из России), и я спросил у него, что говорят по этому поводу в российской прессе. Он сказал мне, что это правда, что на границе с Украиной есть российские солдаты, но они планируют напасть на определенный регион, и, к сожалению, мой город находится в нем. Мы никогда не знаем, что может или не может произойти", - сказал Лукас Ранжел.

10 января левый защитник Андрей Бацула стал новым игроком полтавской "Ворсклы".