Россия хочет напасть на Полтаву, - бразильский футболист "Ворсклы" рассказал о предчувствиях войны
Бразильский футболист полтавской "Ворсклы" Лукас Ранжел рассказал, что чувствует высокую возможность нападения России на Украину
Об этом он рассказал бразильскому изданию UOL Esporte.
Ранжел признался, что у него есть друг из питерского "Зенита", подтвердивший, что российские войска планируют напасть на Полтаву - город, где базируется "Ворскла", за которую играет бразилец.
"Мы начали расспрашивать украинцев, правда ли, что может начаться война, но они говорят, что ничего не будет. Говорят, что если Россия нападет на Украину, это может спровоцировать мировую войну, так как вмешаются США. У меня есть друг в "Зените" "(прим. - клуб из России), и я спросил у него, что говорят по этому поводу в российской прессе. Он сказал мне, что это правда, что на границе с Украиной есть российские солдаты, но они планируют напасть на определенный регион, и, к сожалению, мой город находится в нем. Мы никогда не знаем, что может или не может произойти", - сказал Лукас Ранжел.
- 10 января левый защитник Андрей Бацула стал новым игроком полтавской "Ворсклы".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.2
Покупка 28.2Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.92Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное