Россия хочет "легитимизировать" свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области, - британская разведка

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, россияне хотят через четыре месяца вывести гривны из потребления в регионе и заменить их российскими рублями.



Контроль над Херсоном и его транспортной инфраструктурой повысит способность России продвигаться на север и запад и поможет удерживать Крым.