Россия хочет "легитимизировать" свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области, - британская разведка
Оккупанты хотят сделать свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями "законным" и начинает заменять гривну рублем
Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.
По данным британской разведки, россияне хотят через четыре месяца вывести гривны из потребления в регионе и заменить их российскими рублями.
Контроль над Херсоном и его транспортной инфраструктурой повысит способность России продвигаться на север и запад и поможет удерживать Крым.
- Напомним, 25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета.
- 26 апреля в захваченном городском совете Херсона кафиры представили своих "председателя ОВА" и "мэра". Во временно оккупированной Каховке в Херсонской области 30 апреля россияне похитили из дома директора школы и учителя Виктора Пендальчука.
- В оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области на центральной площади россияне восстанавливают памятник советскому вождю Владимиру Ленину.
- В разведке сообщили, что украинское сопротивление может разрушить план кремля, создать так называемую Херсонскую народную республику.
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