Россия хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить – какой тут компромисс? – Инна Совсун

Также Совсун подчеркнула, что прежде мы должны говорить с международными партнерами о закрытии неба над Украиной. Также, по словам нардепа, должны быть усилены санкции.



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"Страны должны ввести эмбарго. Прежде всего на торговлю с Россией. Кроме того, не думаю, что переговоры один на один с российской делегацией будут эффективны. Разве что среди представителей российской делегации будут люди, которые признают, что вторжение было ошибкой, что Путин сошел с ума, и они не поддерживают и не будут поддерживать его позицию".



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Также она добавила: "Мне безразлично, что хочет Россия. Единственное, о чем мы можем говорить, – это вывод их войск и передача тел их погибших".

Польша призывает ЕС отказаться от угля из России. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что санкции против агрессора должны быть жесткими, включая эмбарго на экспорт из РФ энергоносителей.