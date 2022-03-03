Россия хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить – какой тут компромисс? – Инна Совсун
Нардеп отметила, Россия никогда не признает, что проигрывает и будете продолжать атаку. "Они будут продолжать разрушать Харьков и другие города. Я, как человек, который родился и вырос в Харькове, не знаю, как после этого простить. Как после этого идти на переговоры", – сказала Совсун в эфире телеканала Espreso.TV.
Также Совсун подчеркнула, что прежде мы должны говорить с международными партнерами о закрытии неба над Украиной. Также, по словам нардепа, должны быть усилены санкции.
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"Страны должны ввести эмбарго. Прежде всего на торговлю с Россией. Кроме того, не думаю, что переговоры один на один с российской делегацией будут эффективны. Разве что среди представителей российской делегации будут люди, которые признают, что вторжение было ошибкой, что Путин сошел с ума, и они не поддерживают и не будут поддерживать его позицию".
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Также она добавила: "Мне безразлично, что хочет Россия. Единственное, о чем мы можем говорить, – это вывод их войск и передача тел их погибших".
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Польша призывает ЕС отказаться от угля из России. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что санкции против агрессора должны быть жесткими, включая эмбарго на экспорт из РФ энергоносителей.
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