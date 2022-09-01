Соответствующее видео появилось на сайте президента.

"Я ценю возможность обратиться сегодня к вам и рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую Россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма, основанная на реальных событиях. Воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами.Трагедия, не в сопровождении гениальной музыки Мориконе, а гадких частушек и звуков взрывов, выстрелов и сирен воздушной тревоги.Хоррор, продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки. Привык к войне. Смирился с войной. Забыл о войне", - сказал он. Зеленский.

Он добавил, что этот замысел России "никогда не должен претвориться в жизнь".

"Деятели культуры, режиссеры, продюсеры, актеры, драматурги, операторы, композиторы, художники, дизайнеры, кинокритики и тысячи других людей - из разных стран мира и одной кинематографической семьи. Ваша позиция важна, ваш голос влиятелен, ваше слово громкое. Самое малое, что вы можете сегодня сделать, а точнее – НЕ сделать – это не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть безразличным к войне в Украине, которую развязала Россия", - отметил президент.

Зеленский отметил, что для украинцев сила – это не только оружие, но и ментальность, смыслы и слова, которые также оружие в борьбе с агрессором.

Президент продемонстрировал кинематографистам "неотъемлемую часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание".

"Важны имена, которые идут в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране – большинство зрителей делает две вещи: встают и уходят. Знаю, что первое сегодня – важно. Второе – невозможно", - сказал Зеленский и показал титры длиной в три минуты с именами убитых россиянами украинских детей.

"Каждый раз кто-то говорит об усталости от Украины – следует упомянуть эти титры. Устать от Украины означает отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена", - подытожил Зеленский.

Справка. В среду, 31 августа, в Италии прошла церемония открытия 79-го Венецианского международного кинофестиваля. Он по праву считается одним из самых престижных кинофорумов в мире и старейший кинофестиваль в истории. В этом году праздник кино в Венеции продлится до 10 сентября.

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