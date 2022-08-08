Россия – как нарыв: происходит заражение, которое приведет к распаду государства, – военный эксперт Бадрак
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что уже близок момент, когда от Путина отвернутся во всем мире и он окажется в абсолютной политической изоляции
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Россия мне напоминает пульсирующий нарыв, и если он не прорвет, - произойдет сепсис и полное заражение, которое приведет к гибели государства, и оно может распасться. Этого и опасаются наши западные партнеры и потому не хотят нам давать мощное оружие. Макрон и Шольц, посещая Киев, отметили провокационные и оскорбительные вещи. Шольц (федеральный канцлер Германии, - ред.) заявил, что нужно садиться за стол переговоров, то есть намекнул, что мы должны отдать часть своих территорий ради компромисса. Макрон (президент Франции, – ред.) сообщил, что существует договоренность не предоставлять нам штурмовые самолеты и танки", - заметил Бадрак.
Также военный эксперт добавил, что происходят изменения, которые не могут не влиять на психику Путина и его свиты.
"Сегодня Путина признают лузером в мире. Путин уже является международным преступником. Уже близок момент, когда от Путина отвернутся и он окажется в абсолютной политической изоляции", - подчеркнул Бадрак.
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