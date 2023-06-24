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OPINION

Россия, как когда-то СССР, получила все три черных метки

Алексей Беловол
24 июня, 2023 суббота
14:04
Мнение

Современная путинская Россия – это даже уже не тираническая автократия. Это террористическое полугосударственное образование с неопределенными границами, которому не место ни в одном из межгосударственных объединениях, особенно Совбез ООН, так и в целом ООН

На наших глазах происходит настоящая агония. Путинская Россия уже давно потеряла свое человеческое лицо, и исчезая с карты мира, отчаянно цепляется когтями, пытаясь унести с собой как можно больше жизней. Это последний крик этого Монстра, Чужого, словно взошедшего на нашу землю из фильмов Скотта – Кэмерона.

Чужого, который будет уничтожен. Решение об этом уже принято. Приговор вынесен. И мы еще увидим, как этот недоимперский Титаник полностью окажется под водой, той водой, которой он пытался остановить украинское контрнаступление и помешать украинской победе, совершив очередное преступление, создав величайшую техногенную катастрофу на европейском континенте.

Современная путинская Россия – это даже уже не тираническая автократия. Это террористическое полугосударственное образование с неопределенными границами, которому не место ни в одном из межгосударственных объединений, особенно Совбез ООН, так и в целом ООН.

Современная путинская Россия – это даже уже не тираническая автократия. Это террористическое полугосударственное образование с неопределенными границами, которому не место ни в одном из межгосударственных объединениях, особенно Совбез ООН, так и в целом ООН

И после процедурного завершения и установления уже очевидного для всех здравомыслящих очередного военного преступления путинского режима, следующим шагом должно быть лишение Россией места в Совбезе ООН. И разоблачение фейковости ее пребывания там, ведь Россия, в отличие от Украины и Беларуси, не проходила полную процедуру получения членства в ООН, а просто стала правопреемником СССР.

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У путинской России был шанс сохранить свое существование даже в пределах захваченных территорий во время первой фазы войны 2014-2015 годов, выведя войска и запустив процесс снятия санкций. Шанс, который был потерян из-за очередной преступной бомбардировки Украины весной 2023 года, самой масштабной бомбардировки со времен начала февральского вторжения.

После подрыва Каховской ГЭС больше шансов нет. Путинская Россия, как в свое время гитлеровский рейх, должна быть разрушена и демонтирована до последнего камня. Без всяких шансов на возрождение, и если для этого нужно пойти на раскол и распад РФ, то антипутинская коалиция готова пойти и на это.

Нет больше красных линий. Раньше максимум, к которому стремился Запад — было возвращение Украиной собственных оккупированных территорий, причем сначала речь о Крыме почти не шла.

Теперь минимум — это лишение РФ любого шанса и возможности угрожать нападением своим соседям и в мире. Сегодня это на 99,9% свершившийся факт. А максимумом может стать полноценное прекращение существования такого государства, как Российская Федерация.

Теперь минимум — это лишение РФ любого шанса и возможности угрожать вторжением своим соседям и миру. Сегодня это на 99,9% свершившийся факт. А максимумом может стать полноценное прекращение существования такого государства как Российская Федерация.

Любые мирные инициативы без полного вывода российских военных с украинской территории всеми ключевыми представителями антипутинской коалиции воспринимаются как манипуляции и шанс РФ восстановиться для продолжения ее захватнической войны. Причем с самим Путиным никто из самых влиятельных представителей коалиции никаких переговоров вести больше не намерен.

И подрыв Каховской ГЭС запустил окончательный процесс ликвидации путинского режима. Мир – это окончательная и полноценная военная победа Украины с подписанием нового руководства Кремля акта о капитуляции и выплате репараций и началом нового "Нюрнбергского процесса", который может как раз войти в историю как "Новокаховский".

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P.S. История имеет свойство повторяться, пусть с не 100% воспроизведением фактов. СССР перед своим распадом пережил три фактора, сделавших необратимым его распад. Преступное вторжение с коварной попыткой насильственно изменить правительство, что привело к затяжной войне на чужой афганской территории с противостоянием американской военной мощи вместе с почти всем коллективным Западом. Сбит пассажирский южнокорейский Боинг. Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС

Путинская Россия воспроизвела все три фактора только в несколько ином порядке. Сначала был сбит малайзийский Боинг, только с земли, а не из воздуха. Затем военное вторжение с неудачной попыткой захватить президента Владимира Зеленского и посадить на эту должность сбежавшего Януковича. В ночь с 5 на 6 июня – Подрыв Каховской ГЭС, приведший к самой масштабной техногенной катастрофе на европейском континенте со времен Чернобыля, настоящему экоциду.

Все три черных метки путинской Россией уже получены. Санкции действуют. Так что время на окончательное прощание с последней империей уже ушло...

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Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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экологическая катастрофа
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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