Россия, как и нацисты, осуществляет политику истребления всего народа – постпред Украины в ООН
Сергей Кислица заявил, что Россия, по примеру своих нацистских предшественников, ведет политику истребления всего народа
Об этом он сказал в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.
"Размаха зверств, которые сейчас терпят украинские женщины и дети, не было в регионе с окончания Второй мировой войны. Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа; российским солдатам руководство позволило убивать всех, кто считает себя украинцем", - сказал дипломат.
При этом, по его словам, Москва всячески пытается распространять ложь, чтобы скрыть военные преступления. Также с целью утаивания убийства тысяч мирных жителей в Мариуполе российские войска разворачивают мобильные крематории для сжигания тел. "Опять же, легко прослеживаются исторические ассоциации (с нацистами, - ред.)", - заметил Кислица.
Он напомнил, что на сегодняшний день, спасаясь от "российских освободителей", из Украины выехали более 4,3 млн граждан, 6,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. Подавляющее большинство – женщины и дети.
Постпред отметил, что оккупанты похитили и вывезли из Украины более 121 тысячи детей, преимущественно из Мариуполя.
Он проинформировал Совбез о том, что Офис генерального прокурора Украины в сотрудничестве с органами досудебного расследования и здравоохранения запускает специальный механизм документирования случаев сексуального насилия российских военных в отношении украинских женщин.
- Напомним, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддержит расследование Международным уголовным судом военных преступлений оккупантов.
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