Россия изучает варианты потенциальных кибератак на США в ответ на санкции, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут испытать кибератаки со стороны России против правительственных учреждений и объектов критически важной инфраструктуры.
Об этом глава Белого дома проинформировал в официальном заявлении со ссылкой на данные американской разведки, информирует Эспрессо.TV
"Раньше я предупреждал, что Россия может прибегнуть к злонамеренной киберактивности против Соединенных Штатов, в том числе в ответ на беспрецедентные экономические последствия, которые мы нанесли РФ вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул президент США.
Он подчеркнул, что это часть стратегии России.
"Сегодня моя администрация возобновляет эти предупреждения, основанные на разведывательных данных, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак", – отметил глава Белого дома.
Он подчеркнул, что администрация США продолжит применять все инструменты для сдерживания, срыва, а также – в случае необходимости – реагирования на кибератаки против критически важной инфраструктуры. В этой связи он призвал бизнес и частный сектор, работающий в критически важной инфраструктуре США, также приложить усилия для усиления кибербезопасности.
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