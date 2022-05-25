English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия израсходовала около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей, - разведка

Россия израсходовала около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей, - разведка

25 мая, 2022 среда
11:14
война с Россией

Россия исчерпывает запасы высокоточного оружия и не может пополнять запасы так быстро, как СССР

Об этом отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, говорится на сайте Радио Свобода Крым.Реалии.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же самым. "Искандерах" этот пороговый уровень почти наступил", – говорит он.

Кроме того, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз, поскольку не имеют таких мощностей.

"Экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать комплектующие иностранного производства", – пояснил Скибицкий.

Как он отметил, Россия сняла ракету "Точка-У" с вооружения в 2018 году, перейдя на "Искандеры". Он также отметил, что в некоторых случаях старые ракеты не долетают до целей, падая в "голом поле".

С учетом этого, российские войска изменили тактику внедрения высокоточного вооружения.

"Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата, мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном таком уровне», – подытожил он.

  • Россия продолжает наступление на Северодонецк и активнее использует авиацию из-за нехватки высокоточного оружия, - Генштаб ВСУ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

ГУР
Читайте также:
окупанти рф
24 мая, 2022 вторник
Наступление из Беларуси может возобновиться в любой момент, - боец ВСУ Кабакаев
Павло Клімкін
24 мая, 2022 вторник
"В Европе есть определенные тревожные звоночки, и наша задача, чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - Павел Климкин
Бійці Азовсталі, які покинули завод
25 мая, 2022 среда
Жена командира полка "Азов" рассказала, в каких условиях содержатся пленные защитники Азовстали
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.27
    Покупка 34.27
    Продажа 35.89
  • EUR
    Покупка 36.15
    Продажа 38.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
25 мая
12:18
Сергей Ребров
Ребров отреагировал на слухи о возможном назначении новым тренером сборной Украины
12:08
Оккупанты пытаются вырваться из войны через плен и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны, - СБУ
12:08
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Европа не готова вводить газовое эмбарго, – Климпуш-Цинцадзе
12:02
Украина просит Саудовскую Аравию помочь разрешить кризис с горючим
11:44
Из-за российских обстрелов Луганщина полностью осталась без газа, травмирован работник газораспределительной станции
11:42
Путин не осознает, что происходит, и живет в своем мире, - Зеленский
11:05
газ
Европа согласилась платить Путину за газ рублями, - The Washington Post
11:00
Вживую
Сборная Украины – срыв подготовки. Где сыграют следующий чемпионат?
10:39
За правительственной программой в более безопасные регионы переехали 600 предприятий
10:34
Мэр Краматорска показал последствия ночного авиаудара по городу
10:24
Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая по поводу войны с Россией
10:24
Инфографика
Россия за 24 мая потеряла 100 военных, 11 дронов и самолет, – Генштаб ВСУ
10:23
Константин Москалец
Константин Москалец: Города военного времени
10:21
Чрезвычайники обезвредили в Украине более 1 тыс. взрывоопасных предметов в течение суток
09:56
Кулеба объяснил, почему не верит в деблокаду украинских портов с участием кораблей НАТО
09:55
Мошенники звонят родственникам пленных или пропавших без вести украинских военных и "предлагают информацию" за вознаграждение, - Генштаб ВСУ
09:52
В результате российской агрессии в Украине погибли 238 детей, более 433 - ранены
09:29
Украине не удастся компенсировать блокаду портов с помощью сухопутных маршрутов, - британская разведка
09:24
Россия нанесла ракетный удар по Краснополью на Сумщине, повреждена линия электропередачи и дома
09:04
Виталий Портников
Виталий Портников: Две пощечины патриарху Кириллу
08:55
Трибунал над неонацистами в Мариуполе и "заминированный" элеватор в Днепре: новая подборка фейков и манипуляций от россиян
08:47
Жена командира полка "Азов" рассказала, в каких условиях содержатся пленные защитники Азовстали
08:33
Новая Зеландия продолжила развертывание военного контингента на Соломоновых островах
08:33
Россияне за сутки убили в Северодонецке шестерых гражданских, по меньшей мере, восемь ранены
08:27
Интервью
на фото: Tabakov
Павел Табаков: Жена готова была брать автомат и ехать защищать Оболонь
08:18
Обновлено
Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО
08:14
Сергей Шойгу
В Кремле впервые признали, что "спецоперация" в Украине затягивается и готовится к длительной войне, - ISW
07:53
Враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу, попал в промышленное предприятие
07:31
Джо Байден
Стрельба в школе в США: Байден обратился к нации
07:16
китай
Китай призвал мир способствовать открытию "зеленых коридоров" для экспорта украинского зерна
07:06
Россия продолжает наступление на Северодонецк и активнее использует авиацию из-за нехватки высокоточного оружия, - Генштаб ВСУ
06:41
Стрельба в техасской школе: количество жертв возросло до 21
06:39
КНДР ракета
КНДР запустила три баллистические ракеты, Южная Корея и США осуществила ответные пуски
06:05
Анналена Бербок
Бербок: Россия не оставила Финляндии и Швеции другого выбора, как вступить в НАТО
06:00
"Рома" - "Фейенорд": где и когда смотреть финал Лиги конференций
05:40
Литва примет на реабилитацию украинских военных в ближайшие недели
05:24
Российские олигархи готовы передать активы Украине, чтобы откупиться от санкций, - министр финансов Канады
05:04
Иван Петряк
Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война, – украинский футболист Петряк
04:49
Россия обстреляла жилые кварталы Николаева из "Смерча"
04:35
"Шахтер" и немецкий топ-клуб почти согласовали трансфер 21-летнего Мудрика за 20 млн евро
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV