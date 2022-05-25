Россия израсходовала около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей, - разведка

Об этом отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, говорится на сайте Радио Свобода Крым.Реалии.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же самым. "Искандерах" этот пороговый уровень почти наступил", – говорит он.

Кроме того, Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз, поскольку не имеют таких мощностей.

"Экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать комплектующие иностранного производства", – пояснил Скибицкий.

Как он отметил, Россия сняла ракету "Точка-У" с вооружения в 2018 году, перейдя на "Искандеры". Он также отметил, что в некоторых случаях старые ракеты не долетают до целей, падая в "голом поле".

С учетом этого, российские войска изменили тактику внедрения высокоточного вооружения.

"Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата, мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном таком уровне», – подытожил он.

Россия продолжает наступление на Северодонецк и активнее использует авиацию из-за нехватки высокоточного оружия, - Генштаб ВСУ

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