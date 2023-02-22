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Интервью

Россия изображает украинцев фашистами, чтобы лишить их международной поддержки – главный редактор StopFake Федченко

Юрий Физер
22 февраля, 2023 среда
19:45
Статьи

Главный редактор StopFake Евгений Федченко в интервью Юрию Физеру, ведущему программы "Spotlight Ukraine" на Эспрессo, объяснил, почему Россия обвиняет ВСУ в фейковых преступлениях и дегуманизирует украинские власти

Имеются многочисленные сообщения об использовании российскими солдатами запретного оружия. С какой целью Кремль обвиняет Украину в том, что действительно делает Россия? Это попытка отвлечь аудиторию или есть другая цель?

С одной стороны, я думаю, что ответ в том, что они действительно хотят дискредитировать Украину и украинские Вооруженные силы. С другой стороны, они просто повторяют свою собственную практику, потому что на самом деле российские вооруженные силы многократно использовали те виды оружия, которые запрещены международным правом, и обвиняя Украину они, как я уже сказал, просто повторяют то, что они обычно делают. Они хотят использовать любую возможность дискредитации украинских Вооруженных сил. Они также активно распространяют фейки об использовании Украиной химического и биологического оружия и даже о подготовке ядерного оружия в качестве предпосылок для начала полномасштабного вторжения в Украину. Следовательно, они просто хотят использовать это оружие массового уничтожения как способ распространения страха, чтобы убедиться, что люди по всему миру воспринимают Украину как угрозу.

Но удается ли это россиянам?

Это зависит от региона. Если говорить о странах глобального Севера, то там пропагандисты пока не очень добились успеха из-за очень большой кампании фактчекеров, которые годами пытаются объяснить и исправить все эти фейки. Кроме того, у них очень критический уровень восприятия риторики Кремля, а Кремль и его дезинформационная машина полностью дискредитированы, и им никто не верит. С другой стороны, мы имеем другую ситуацию в странах глобального Юга, где мы все еще находим много аудиторий, которые пытаются верить хотя бы частично в то, что распространяет Кремль, и это именно тот регион, где Украине нужно уделять много внимания и пытаться говорить с местными СМИ и местными политиками, чтобы объяснить все эти грехи, а также пытаться организовать кампанию, которая доказала бы нашу точку зрения и также развенчала дезинформацию.

Чего хочет достичь Россия, распространяя новости о якобы провальной посевной кампании в Украине?

Я думаю, что есть две потенциальные аудитории для этого нарратива. Первая – внутри Украины, чтобы снова посеять страх в других странах, что из-за этого Украина может столкнуться с продовольственными проблемами в будущем. С другой стороны, они четко обвиняют международные соглашения, которые Украина достигла и выполняет, поставляя излишки продовольствия на международные рынки, в том числе в страны Юго-Востока. Таким образом, они хотят достучаться и в эти страны, чтобы в будущем снова обвинить Украину в нехватке продовольствия, как они это делают сейчас. Поэтому каждый раз, когда мы видим новости о нехватке продовольствия в странах сбыта, Россия пытается обвинить в этом Украину, а не российскую агрессию против Украины. И снова российская дезинформация пытается полностью преувеличить продовольственный кризис как один из побочных эффектов агрессии против Украины.

И последний вопрос: как стратегия дегуманизации украинского правительства помогает России в информационной войне?

Это не новый подход. Они делают это с 2014 года или даже раньше. Они действительно много работали над тем, чтобы распространить это среди разных аудиторий, чтобы убедиться, что украинцы действительно выглядят абсолютно дегуманизированными, что они не получат никакой поддержки от союзников и партнеров, что Украина не сможет получить никаких поставок оружия, никакой финансовой или моральной поддержки , потому что образ украинцев как фашистов, пришедших к власти в результате государственного переворота, которые якобы совершают геноцид против местного населения, и другие истории, которые они сконструировали. Все это вместе работало на то, чтобы продемонстрировать, что украинцы не настоящие люди и не должны получать никакой реальной поддержки, что и было главной целью этой кампании.

Украина
Россия
война с Россией
руские фейки
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