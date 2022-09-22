Россия избрала путь конфронтации, объявив мобилизацию и "референдумы", - Боррель
Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении планов по организации незаконных референдумов, направленных на аннексию Россией частей Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей - территорий Украины, которые сейчас оккупированы Россией. Эти незаконные референдумы являются еще одним вопиющим нарушением независимости, Украины и серьезным нарушением Устава ООН", - говорится в заявлении.
В ЕС напомнили, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к организации этих "референдумов", а также другим нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине будут привлечены к ответственности, а в отношении России будут введены дополнительные ограничительные меры в кратчайшие сроки.
"В дополнение к огромным страданиям, причиненным российской агрессией украинскому народу, Россия решила еще больше увеличить стоимость своей войны также для российского населения из-за частичной мобилизации", - заявили в Брюсселе.
В заявлении также отмечаются успехи Вооруженных сил Украины во время нынешнего контрнаступления.
"Упоминания о ядерном оружии не поколеблют нашу решительность, решительность и единство стоять на стороне Украины и нашей всесторонней поддержки способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет столько, сколько нужно", - говорится в заявлении.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
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