Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении планов по организации незаконных референдумов, направленных на аннексию Россией частей Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей - территорий Украины, которые сейчас оккупированы Россией. Эти незаконные референдумы являются еще одним вопиющим нарушением независимости, Украины и серьезным нарушением Устава ООН", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к организации этих "референдумов", а также другим нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине будут привлечены к ответственности, а в отношении России будут введены дополнительные ограничительные меры в кратчайшие сроки.

"В дополнение к огромным страданиям, причиненным российской агрессией украинскому народу, Россия решила еще больше увеличить стоимость своей войны также для российского населения из-за частичной мобилизации", - заявили в Брюсселе.

В заявлении также отмечаются успехи Вооруженных сил Украины во время нынешнего контрнаступления.

"Упоминания о ядерном оружии не поколеблют нашу решительность, решительность и единство стоять на стороне Украины и нашей всесторонней поддержки способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет столько, сколько нужно", - говорится в заявлении.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .