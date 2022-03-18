Россия избежала дефолта. Американский банк получил выплату по российским бондам в долларах, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, информирует Эспрессо.TV .

Обязательства JPMorgan как иностранного банка-корреспондента заключались в обработке платежей, но, учитывая обстоятельства, банк провел консультации с властями. По словам источника, банк уточнял у органов власти перед обработкой, не нарушит ли проведение платежа наложенных в Россию санкций.

Однако по словам собеседника Reuters, неразработка платежа помешала бы владельцам облигаций. После согласования средства перечислили дальше к платежному агенту Citi. В то же время, сообщений о том, получили ли владельцы облигаций средства, до сих пор нет.

По словам собеседника агентства, полученный платеж был произведен в долларах.

Как объясняют эксперты, санкции против российского центробанка и госдолга не распространяются на обслуживание обязательств, выпущенных до 1 марта 2022 года. Следовательно, Минфин США должен был разрешить проведение транзакций.

Это означает, что дефолт откладывается по крайней мере до 4 апреля, когда придет время выплачивать следующие купоны.

Напомним, что внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. В среду государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ), означало бы дефолт России.

Однако утром в четверг Министерство финансов России заявило , что платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ выполнено, но не отметило, в какой валюте.

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