Об этом заявил в комментарии журналистам в штаб-квартире ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

Украина никогда не вела переговоры с Россией по "зерновому соглашению", и в прошлом году было подписано два отдельных документа: один меморандум между Украиной, Турцией и ООН и другой – между ООН, Турцией и Россией, напомнил министр.

"Сама Россия избегает ясности, потому что в одном тексте они говорят о прекращении, а в другом комментарии о приостановлении", - подчеркнул Кулеба.

Поэтому перспективы этого соглашения одним кажутся "менее оптимистичными", другим – "чуть оптимистичнее", считает он. По словам дипломата, подобные заявления РФ – это безответственный шаг, ставящий под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Кулеба провел ряд переговоров по этой теме, в том числе с генсеком ООН, "о том, как действовать дальше, потому что функционирование коридоров, морских и сухопутных, для экспорта украинского зерна на мировой рынок должно продолжаться".

"Теперь у нас у всех болит голова, мы должны решить еще одну проблему, созданную Россией", – сказал он.

Также министр отметил, если будет политическая воля, выход будет найден. В ближайшие дни будут проведены "очень интенсивные консультации на всех уровнях", чтобы найти решение. Кроме того, по его словам, проводятся консультации с Международной морской организацией по этому вопросу.

Россия не гарантирует безопасность ни одному судну, пытающемуся перевозить украинское зерно, отметил Кулеба.

"Но в целом мы должны понимать одну простую вещь: пока Россия будет находиться в Крыму, до тех пор она будет надеяться, что сможет шантажировать мир и навязывать свою волю кому угодно. Если мы решим эту проблему, через месяц-два они придумают другую" , – добавил украинский дипломат, подчеркнув, что лучший способ решить вопрос – победить Россию и заставить ее уйти.

Отметим, Кулеба находится в Нью-Йорке с рабочим визитом, куда он прибыл для участия в заседании Совбеза ООН и открытых дебатах Генассамблеи ООН по ситуации в Украине.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил, что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.