Россия из-за санкций начала с большими скидками поставлять нефть в Китай и Индию, - Reuters

Об этом информирует Reuters.

Сейчас РФ все чаще стала находить себе покупателей арктической сырой нефти в восточных регионах. Причиной стало то, что ЕС в 2022 году ввели эмбарго на российскую нефть, а вместе со странами G7 и Австралией – потолок цен на нее. Теперь в Китай и Индию продают сорта Arco, Arco/Novy Port и "Варандей". Их отдают покупателям с большой скидкой, поскольку они самостоятельно покрывают более высокие расходы на доставку.

"Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна уходить в какое-то другое место", - сказал сингапурский трейдер.

По данным Refinitiv, с мая растет экспорт арктической нефти в Индию. Так в ноябре было отгружено 667 млн баррелей – это рекордное количество. В декабре - 4,1 млн баррелей. В большинстве поставок присутствовали сорта Arco и Arco/Novy Port, добывшие на месторождениях "Газпром нефти". Различие между этими сортами состоит в том, что нефть Arco высокосернистая. Ее добывают из Приразломного месторождения. Нефть марки Novy Port добывается из Новопокровского месторождения и является среднесернистой и легкой.

Отмечают, что нефть сорта Варандей легко перерабатывать индийским нефтепереработчикам. Так, на прошлой неделе в Индию экспортировали первую партию нефти этого сорта. Ее погрузили в порт Мурманска в конце ноября, согласно данным Refinitiv и двум источникам. Отмечают, что предстоящие закупки варандейской нефти будут зависеть от уровня цен.

Так, 27 декабря 2022 года в Керале в порту Кочин разгрузили грузовой танкер Bear Alcor вместимостью 900 тыс. баррелей. Он следовал через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал. Груз, который он перевозил, был предназначен для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd. Два других груза вместимостью 600 тыс. баррелей погрузили в ноябре. Их выгрузили в Роттердаме в Нидерландах. Какие компании приобрели их, неизвестно.

Один из источников на индийском нефтеперерабатывающем заводе сообщил, что в России также налицо достаточно хорошие объемы других сортов сырой нефти, которые она может предложить индийским покупателям. Он также добавил, что валовая граница продукта от перерабатывающих сортов Arco и Novy Port, закупаемых на условиях поставки, более чем на 10 долларов за баррель выше, чем у американских сортов нефти аналогичного качества.

Также, по данным Refinitiv, по меньшей мере три нефтяных танкера, которые загружали в мурманском порту, сейчас направляются в Китай. Ожидается, что один из них, перевозящий 780 тыс. баррелей сырой нефти, прибудет на место 18 января, впрочем, конкретного пункта назначения он до сих пор нет. Еще два танкера с грузом вместимостью 900 тыс. баррелей каждый прибудут в Китай 3 и 15 февраля.

Refinitiv утверждает, что на борту этих танкеров перевозят нефть Arco. Впрочем, один из китайских трейдеров отметил, что эти танкеры могут экспортировать нефть сорта "Варандей".

Другой трейдер сообщил, что нефть Arco предлагали китайским покупателям по цене, которая на 9 долларов за баррель ниже ICE Brent на условиях поставки с корабля. Однако неизвестно, по какой цене наконец были заключены соглашения.

1 декабря 2022 года стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

2 января стало известно, что Европа к концу 2022 года на 90% сократила поставки российской нефти, а следовательно, лишила страну-агрессора сверхдоходов.

3 января сообщили, что поставки сырой нефти из РФ на протяжении последних четырех недель упали до самого низкого уровня за 2022 год.