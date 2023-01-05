Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Россия из-за санкций начала с большими скидками поставлять нефть в Китай и Индию, - Reuters

Россия из-за санкций начала с большими скидками поставлять нефть в Китай и Индию, - Reuters

5 января, 2023 четверг
17:26
Мир

После того как Европа отказалась покупать у РФ сырую нефть, Россия с большими скидками начала поставлять ее в Индию и Китай

Об этом информирует Reuters.

Сейчас РФ все чаще стала находить себе покупателей арктической сырой нефти в восточных регионах. Причиной стало то, что ЕС в 2022 году ввели эмбарго на российскую нефть, а вместе со странами G7 и Австралией – потолок цен на нее. Теперь в Китай и Индию продают сорта Arco, Arco/Novy Port и "Варандей". Их отдают покупателям с большой скидкой, поскольку они самостоятельно покрывают более высокие расходы на доставку.

"Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна уходить в какое-то другое место", - сказал сингапурский трейдер.

По данным Refinitiv, с мая растет экспорт арктической нефти в Индию. Так в ноябре было отгружено 667 млн баррелей – это рекордное количество. В декабре - 4,1 млн баррелей. В большинстве поставок присутствовали сорта Arco и Arco/Novy Port, добывшие на месторождениях "Газпром нефти". Различие между этими сортами состоит в том, что нефть Arco высокосернистая. Ее добывают из Приразломного месторождения. Нефть марки Novy Port добывается из Новопокровского месторождения и является среднесернистой и легкой.

Отмечают, что нефть сорта Варандей легко перерабатывать индийским нефтепереработчикам. Так, на прошлой неделе в Индию экспортировали первую партию нефти этого сорта. Ее погрузили в порт Мурманска в конце ноября, согласно данным Refinitiv и двум источникам. Отмечают, что предстоящие закупки варандейской нефти будут зависеть от уровня цен.

Так, 27 декабря 2022 года в Керале в порту Кочин разгрузили грузовой танкер Bear Alcor вместимостью 900 тыс. баррелей. Он следовал через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал. Груз, который он перевозил, был предназначен для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd. Два других груза вместимостью 600 тыс. баррелей погрузили в ноябре. Их выгрузили в Роттердаме в Нидерландах. Какие компании приобрели их, неизвестно.

Один из источников на индийском нефтеперерабатывающем заводе сообщил, что в России также налицо достаточно хорошие объемы других сортов сырой нефти, которые она может предложить индийским покупателям. Он также добавил, что валовая граница продукта от перерабатывающих сортов Arco и Novy Port, закупаемых на условиях поставки, более чем на 10 долларов за баррель выше, чем у американских сортов нефти аналогичного качества.

Также, по данным Refinitiv, по меньшей мере три нефтяных танкера, которые загружали в мурманском порту, сейчас направляются в Китай. Ожидается, что один из них, перевозящий 780 тыс. баррелей сырой нефти, прибудет на место 18 января, впрочем, конкретного пункта назначения он до сих пор нет. Еще два танкера с грузом вместимостью 900 тыс. баррелей каждый прибудут в Китай 3 и 15 февраля.

Refinitiv утверждает, что на борту этих танкеров перевозят нефть Arco. Впрочем, один из китайских трейдеров отметил, что эти танкеры могут экспортировать нефть сорта "Варандей".

Другой трейдер сообщил, что нефть Arco предлагали китайским покупателям по цене, которая на 9 долларов за баррель ниже ICE Brent на условиях поставки с корабля. Однако неизвестно, по какой цене наконец были заключены соглашения.

  • 1 декабря 2022 года стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
  • 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
  • 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
  • 2 января стало известно, что Европа к концу 2022 года на 90% сократила поставки российской нефти, а следовательно, лишила страну-агрессора сверхдоходов.
  • 3 января сообщили, что поставки сырой нефти из РФ на протяжении последних четырех недель упали до самого низкого уровня за 2022 год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
Россия
Китай
Индия
нафта
Читайте также:
ОПЗЖ
4 января, 2023 среда
Почти 70 нардепов отказались подписать обращение спикера ВР о лишении представителей ОПЗЖ полномочий депутатов
Дмитро Рогозін
4 января, 2023 среда
Рогозин прислал послу Франции осколок снаряда, который был извлечен из его хребта. Говорит, что от САУ Caesar
Віктор Каспрук
Автор Виктор Каспрук
4 января, 2023 среда
У Украины есть только три сценария окончания войны
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.74
  • EUR
    Покупка 41.55
    Продажа 42.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 января
18:05
OPINION
Бандера и ресентимент Моравецкого
17:49
Порошенко: создание ПЦУ – это чудо, в которое мало кто верил
17:30
Анонс
"Истории Войны", 18:00. Путин не доживет до трибунала
17:29
Путин поручил Шойгу "ввести прекращение огня" по всей линии фронта с 6 января на полтора дня
17:27
Украинская авиакомпания SkyUp стала номинантом престижной премии. Голосование длится до 9 января
17:24
NASA анонсировало новые космические миссии на Луну и Юпитер в 2023 году
17:20
Помолились за Украину: Папа Римский встретился с мариупольским капелланом
17:19
Эксклюзив
"Не смогут прожечь броню российских танков": военный эксперт Катков объяснил назначение французских бронемашин AMX-10 RC
17:10
Ольга Стефанишина
Вице-премьер Стефанишина выразила надежду, что юридическая база для конфискации активов РФ будет сформирована за полгода
16:43
Украинскую ленту "Мои мысли тихие" покажут в эфире телемарафона
16:25
права
В Украине обновили алгоритм получения водительского удостоверения
16:07
В США началась технологическая выставка CES-2023: туда не пустили РФ, но есть компании из Украины
16:06
OPINION
Нападение на священника в Виннице. Как московская церковь манипулирует криминалом
15:52
Захватчики вывозят зерно и стройматериалы из временно оккупированных территорий в Таганрог, - ЦНС
15:22
В прифронтовой Запорожской области около 15% украинцев отказались от эвакуации, среди них 60 детей, - ОВА
15:18
Захватчики запретили использование гривни на временно оккупированной Херсонщине
15:08
ветер
Дождь, мокрый снег, усиление ветра до штормового: прогноз погоды в Украине 6 января от Натальи Диденко
15:03
В правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине
15:01
"Мы достигли пределов своих возможностей": в Германии заявили о достижении лимита по приему украинских беженцев
14:57
Оккупанты усиливают противовоздушную оборону вокруг Мариуполя, - Андрющенко
14:56
Эксклюзив
Оккупанты сосредоточили новые удары уже не на Бахмуте, а на Соледаре, - военный аналитик Гетьман
14:55
В Херсонской области в Бериславе российский снаряд убил семью
14:52
Эксклюзив
Путин впервые отказался от итоговых ежегодных выступлений из-за проблем с внешностью, врачи спрятали его не на одну неделю, - экс-глава СБУ Наливайченко
14:34
Королева Дании отказалась от патроната над Премией Ганса Кристиана Андерсена из-за россиянки в жюри, - СМИ
14:30
За две недели с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировался всего один человек, - глава ОВА
14:28
Бундестаг
Глава оборонного комитета бундестага заявила о необходимости передать Украине БМП Marder
14:25
McDonald's выходит с рынка Казахстана из-за ограничений в поставках российского мяса
14:20
Аmazon
Amazon уволит рекордное количество людей за всю историю компании - более 18 тысяч
14:17
"Зерновой коридор": В Босфоре в результате торможения российской инспекции образовалась очередь из более сотни судов
14:05
Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству
14:02
OPINION
Не сойти с ума. Пункт первый в плане на 2023 год
13:59
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили "три самых важных момента"
13:58
Обновлено
Россияне атаковали центр Херсона, есть погибший
13:57
Оккупанты обстреляли село Приморское на Запорожье, два человека погибли, трое ранены
13:45
В Петербурге горит 400 кв. м завода "Беларусь МТЗ", есть погибшие
13:45
В Молдове сообщили о волне кибератак на госучреждения
13:37
Хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы за $35 тыс. СБУ задержала замглавы Одесской ОВА
13:30
Эксклюзив
Почти 40% украинцев требуют ограничения и прекращения полномочий депутатов от пророссийских партий, – лидер движения "Честно" Думанская
13:07
В Беларуси задержали священника из-за молитвы за украинских воинов
13:04
За минувшие сутки российские оккупанты убили в Украине 5 мирных жителей, еще 8 ранены
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV