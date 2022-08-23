Россия из-за агрессии в Украине и санкций теряет партнеров не только в Европе, но и в Азии

Об этом сообщает South China Morning Post.

Самым ярким примером стали Филиппины. Президент Родриго Дутерте, которого часто критиковали за авторитарные замашки и называвший Владимира Путина другом, осудил вторжение в Украину. Сменивший его Фердинанд Маркос расторг соглашение о покупке российских военных вертолетов и отправился за новыми вертолетами в США.

Упорные попытки России завоевать региональный энергетический рынок тоже терпят неудачу, поскольку государства Юго-Восточной Азии предпочитают покупать нефть на Ближнем Востоке.

Даже отношения с давним союзником Вьетнамом резко портятся на фоне украинской войны. А Сингапур, единственная страна региона, имевшая с Россией договор о свободной торговле, ввела санкции против Москвы.

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