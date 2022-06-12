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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия из "Урагана" обстреляла пригород Николаева

Россия из "Урагана" обстреляла пригород Николаева

12 июня, 2022 воскресенье
01:05
война с Россией

11 июня российский агрессор ударил по пригороду Николаева из "Урагана"

Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"С целью сдерживания наших войск, противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу. Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население", - говорится в отчете "Юга ".

Деталей по поводу жертв – нет.

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