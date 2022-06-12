Россия из "Урагана" обстреляла пригород Николаева
11 июня российский агрессор ударил по пригороду Николаева из "Урагана"
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"С целью сдерживания наших войск, противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу. Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население", - говорится в отчете "Юга ".
Деталей по поводу жертв – нет.
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