Россия из "Урагана" обстреляла пригород Николаева

Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"С целью сдерживания наших войск, противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу. Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население", - говорится в отчете "Юга ".

Деталей по поводу жертв – нет.

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