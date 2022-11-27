Россия из станкового гранатомета обстреляла пограничную деревню на Сумщине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 16:30 российские военные обстреляли пограничную деревню Белопольской громады. Враг использовал станковый гранатомет (АГС). 20 боеприпасов сорвались на нашей территории. К счастью, обошлось без разрушений", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb