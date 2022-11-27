Россия из станкового гранатомета обстреляла пограничную деревню на Сумщине
Российские военные обстреляли пограничную деревню Белопольской громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около 16:30 российские военные обстреляли пограничную деревню Белопольской громады. Враг использовал станковый гранатомет (АГС). 20 боеприпасов сорвались на нашей территории. К счастью, обошлось без разрушений", - говорится в сообщении.
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