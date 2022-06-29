Россия из "смерча" обстреляла Очаков в Николаевской области

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В операционной зоне сил обороны Юга ситуация сложная, но контролируемая", – пишут в ОК.

Ситуация на Криворожье

Ночью враг снова обстрелял из артиллерии Великую Костромку. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, других потерь и разрушений нет.

Ситуация в Николаевской области

Утром российские оккупанты нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар. После обстрела с. Шевченково загорелся пустой зерновой склад.

Обстрелам также подверглись Широковская и Галицыновская общины. Попадания были преимущественно по дорогам между населенными пунктами и сельскохозяйственным площадям, в результате чего произошло возгорание полей с урожаем.

Вражеской авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-59 по сельскохозяйственным угодьям Березнеговатовской общины. Без потерь.

По Очакову враг дважды ударил реактивной системой залпового огня "Смерч". По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстрел Николаева

Было выпущено более десятка ракет. Враг продолжает атаковать портовую и производственную инфраструктуру, логистические предприятия. Но и вызывающе бьет по местам вероятного массового скопления людей.

В пригороде Николаева зафиксировано попадание в базу отдыха и жилой многоквартирный дом и гаражный кооператив в самом городе. Продолжается работа спасателей. Сейчас известно о 4 погибших и 2 раненых. Информация уточняется.

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