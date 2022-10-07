Россия из С-300 обстреляла недавно освобожденные населенные пункты Херсонской области
В ночь с 6 на 7 октября российский агрессор нанес удары по деоккупированным населенным пунктам Бериславского района Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Для сдерживания наших войск наносит огневое поражение по позициям и прилегающим к линии столкновения территориальным громадам, терроризируя мирное население региона, атакует тыловые районы дронами-камикадзе и ракетными ударами. Разведку положения наших подразделений и корректировку огня артиллерии осуществляет путем активного использования , – рассказали в ОК "Юг".
В ночь с 6 на 7 октября беспилотные шпионы были обнаружены в Бериславском районе Херсонщины и Баштанском районе Николаевской области.
Российский агрессор нанес удар по позициям ВСУ и населенным пунктам Баштанского и недавно освобожденным Бериславского района. Рашисты использовали управляемые ракеты зенитно-реактивной системы С-300. Обошлось без человеческих потерь.
"Вражеские РСЗО и тяжелая артиллерия били по Никопольщине. По Никополю выпущено почти 40 снарядов. Повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети. Потерь и пострадавших нет. От вражеских атак пострадали Мировская и Марганецкая громады. Масштабы повреждений уточняются", - добавили в ОК.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40.03
- Актуальное
- Важное