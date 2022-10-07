Россия из С-300 обстреляла недавно освобожденные населенные пункты Херсонской области

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Для сдерживания наших войск наносит огневое поражение по позициям и прилегающим к линии столкновения территориальным громадам, терроризируя мирное население региона, атакует тыловые районы дронами-камикадзе и ракетными ударами. Разведку положения наших подразделений и корректировку огня артиллерии осуществляет путем активного использования , – рассказали в ОК "Юг".

В ночь с 6 на 7 октября беспилотные шпионы были обнаружены в Бериславском районе Херсонщины и Баштанском районе Николаевской области.

Российский агрессор нанес удар по позициям ВСУ и населенным пунктам Баштанского и недавно освобожденным Бериславского района. Рашисты использовали управляемые ракеты зенитно-реактивной системы С-300. Обошлось без человеческих потерь.

"Вражеские РСЗО и тяжелая артиллерия били по Никопольщине. По Никополю выпущено почти 40 снарядов. Повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети. Потерь и пострадавших нет. От вражеских атак пострадали Мировская и Марганецкая громады. Масштабы повреждений уточняются", - добавили в ОК.

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