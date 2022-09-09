Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел Киевского района Харькова из РСЗО произошел около 20:00. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Уважаемые харьковчане, максимально находитесь в укрытиях! Как видим, враг бьет коварно и хаотично. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении Синегубова.

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