Россия из РСЗО обстреляла в Лисичанске людей, набиравших питьевую воду. Есть погибшие
Россия в Лисичанске 27 июня обстреляла людей, пришедших за питьевой водой, восемь мирных жителей погибли, в том числе - ребенок
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграммах.
"Около 15:00 из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей, которые вышли пополнить запасы питьевой воды", - написал он.
В результате восемь человек погибли на месте, среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен. Травмы разной степени тяжести. Люди госпитализированы в больницу в Краматорске, добавил Гайдай.
Кроме того, стало известно еще о двух погибших местных жителях.
"Одна из женщин умерла в Краматорском медучреждении, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни", - отметил Гайдай.
По его словам, Россия штурмует Лисичанск с южного и юго-западного направлений, продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. Оккупанты пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донбасом.
В то же время, российская армия целенаправленно обстреляла три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города, добавил Гайдай.
"Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное уничтожение жителей Луганской области россиянами", - отметил глава ОВА.
В ОВА фиксируют значительные повреждения многоэтажек и частных усадеб в сутки 27 июня. Отдельные районы города были обстреляны по несколько раз. По возможности спасатели обследуют дома, чтобы обнаружить там раненых или погибших.
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