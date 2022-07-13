Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укротят огонь. Предварительно люди не пострадали", - комментирует Резниченко обстрел из РСЗО.

Среди хороших новостей, что ВСУ сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже 11-й российский разведчик, уничтоженный над Днепропетровщиной.

11 июля российские войска били по Апостоловской и Зеленодольской общинам на Днепропетровщине из реактивных систем залпового огня.

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