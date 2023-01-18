Россия из минометов обстреляла Сумскую область

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Русские обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады.



"По Краснопольской громаде враг открывал минометный огонь, 4 прилета. Шалыгинская громада тоже подверглась минометному обстрелу с территории России. Прилетело 15 мин 120 мм калибра", - пишет Живицкий.

Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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