Россия из минометов обстреляла Сумскую область
В среду, 18 января, российские террористы продолжили обстреливать Сумскую область
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Русские обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады.
"По Краснопольской громаде враг открывал минометный огонь, 4 прилета. Шалыгинская громада тоже подверглась минометному обстрелу с территории России. Прилетело 15 мин 120 мм калибра", - пишет Живицкий.
Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.05
- Актуальное
- Важное