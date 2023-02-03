Россия из минометов обстреляла Черниговщину

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"С 15:30 до 15:55 поступила информация о 9 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в район н.п. Тимоновичи. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала" , – пишет ОК.