Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Белопольское громада: после 14:00 россияне били по общине из САУ - 11 прилетов и еще 6 - из миномета. Зноб-Новгородская громада: в 17:00 начался минометный обстрел, 10 прилетов. Шалыгинская громада: В 19:00 начался минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника", – написал Живицкий.

20 июля россияне в очередной раз обстреляли Сумщину и Черниговщину из реактивных систем залпового огня и гранатометов, ранили мужчину и повредили инфраструктуру.

Оккупанты 900 раз били по приграничной Сумщине и Черниговщине после освобождения этих областей.

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