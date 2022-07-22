Россия из минометов и артиллерии обстреляла три громады Сумщины
За день, 21 июля, российский агрессор обстрелял из минометов и артиллерии три громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Белопольское громада: после 14:00 россияне били по общине из САУ - 11 прилетов и еще 6 - из миномета. Зноб-Новгородская громада: в 17:00 начался минометный обстрел, 10 прилетов. Шалыгинская громада: В 19:00 начался минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника", – написал Живицкий.
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- Оккупанты 900 раз били по приграничной Сумщине и Черниговщине после освобождения этих областей.
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