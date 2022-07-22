Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

После 14:00 по Шалыгинскому обществу был артиллерийский обстрел со стороны России. Случилось 5 "приходов".

Краснопольское общество пострадало после 21:00. Был минометный обстрел.

В обоих случаях без жертв и разрушений.

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