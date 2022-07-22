Россия из минометов и артиллерии обстреляла две общины Сумщины
За день, 22 июля, от российских обстрелов в Сумской области пострадали Шалыгинская и Краснопольская общины
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
После 14:00 по Шалыгинскому обществу был артиллерийский обстрел со стороны России. Случилось 5 "приходов".
Краснопольское общество пострадало после 21:00. Был минометный обстрел.
В обоих случаях без жертв и разрушений.
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