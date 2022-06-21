Россия из "градов" обстреляла школу в Авдеевке

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграмм.

"Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "град" с магниевым зарядом", - написал Кириленко.

Он подчеркнул, что это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке.

"Всего же в Донецкой области кафиры разрушили около двух сотен школ", - добавил глава ОВА.

20 июня на Юге ВСУ уничтожили 25 захватчиков, радиолокационные станции и связи и три состава боеприпасов.

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