Россия из "градов" обстреляла школу в Авдеевке
Россия в ночь на 21 июня обстреляла школу в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграмм.
"Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "град" с магниевым зарядом", - написал Кириленко.
Он подчеркнул, что это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке.
"Всего же в Донецкой области кафиры разрушили около двух сотен школ", - добавил глава ОВА.
20 июня на Юге ВСУ уничтожили 25 захватчиков, радиолокационные станции и связи и три состава боеприпасов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное