Россия из артиллерии и РСЗО нанесла удары по Криворожью

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация на линии огня стабильно напряженная, но под контролем сил обороны. Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и атаки системами залпового огня и крылатыми ракетами по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активных действий не ведет, усиливает свою оборону", - говорится в отчете.

Ситуация в Николаевской области

Ночью нанесен ракетный удар по Николаевщине. Крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря враг ударил по жилым домам и кафе села Нечаяное. Один человек погиб. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел вдоль линии столкновения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ситуация на Криворожье

Вновь артобстрелами и реактивными системами залпового огня враг бьет по социальной инфраструктуре и жилым домам Криворожья.

Перед рассветом – окрестности Зеленодольска, без потерь. А после обеда – Широкинская громада – атаковано поле с солнечными батареями. Масштабы разрушений уточняются, человеческих потерь нет.

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