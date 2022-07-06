Россия из артиллерии и РСЗО нанесла удары по Криворожью
Российский агрессор из артиллерии и реактивных систем залпового огня нанес удары по Криворожью
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация на линии огня стабильно напряженная, но под контролем сил обороны. Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и атаки системами залпового огня и крылатыми ракетами по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активных действий не ведет, усиливает свою оборону", - говорится в отчете.
Ситуация в Николаевской области
Ночью нанесен ракетный удар по Николаевщине. Крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря враг ударил по жилым домам и кафе села Нечаяное. Один человек погиб. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны.
В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел вдоль линии столкновения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ситуация на Криворожье
Вновь артобстрелами и реактивными системами залпового огня враг бьет по социальной инфраструктуре и жилым домам Криворожья.
Перед рассветом – окрестности Зеленодольска, без потерь. А после обеда – Широкинская громада – атаковано поле с солнечными батареями. Масштабы разрушений уточняются, человеческих потерь нет.
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