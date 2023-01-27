Россия испытывает кадровые проблемы с командным составом в армии, с каждым днем они будут только увеличиваться, - разведка

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, цитирует РБК-Украина .

Он отметил, что кадровая нехватка наблюдается в частности в передовых подразделениях: там не хватает около 40% младших командиров. Также в подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях, наблюдается проблема с командирами на уровне взвода или роты.

"Российская Федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели - полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты", - сказал он. Черняки.

По его словам, стоящие на первой линии вражеские подразделения не хотят идти воевать, идти в наступление. В то же время он говорит, что многие хотят себя искалечить, чтобы вернуться на территорию РФ и не воевать.

"Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает", - заявил Черняк.

Он добавил, что именно по этой причине мобилизованные россияне часто отправляются на штурмовые действия. При этом с ними нет командования и должного взаимодействия между группами. По словам Черняка, они могут иметь незначительные тактические успехи, впрочем, все же гибнут сотнями, а впоследствии на их место присылают новые подразделения.

Представитель ГУР уточнил, что у России проблемы с руководством в армии и на высших уровнях. Он отметил, что там уже наблюдается частое изменение генералов и командующих разного уровня, которым не удалось выполнить поставленные задачи. По мнению Черняка, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей.

"По нашим оценкам кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только увеличиваться", - подчеркнул Черняк.

26 января аналитики разведки Британии отчитывались о завершении подготовки 2-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ в Беларуси: ее сила будет ограничена после обучения, вероятно, как и для других группировок.