Россия испытала новое ядерное оружие, - Столтенберг

Об этом во время выступления на ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ .

"Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые соглашения. Россия также модернизирует способности двойного назначения и ядерные возможности, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Ее гиперзвуковой планирующий носитель уже готов к действию. Она (Россия - ред.) испытала новые баллистические ракеты воздушного базирования, а также крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой ", - сказал он.

Среди других вызовов Столтенберг назвал быстрое наращивание ядерного арсенала Китая, увеличение ядерных боеголовок и совершенствования систем их доставки.



По словам руководителя НАТО, Китай строит большое количество шахтных пусковых установок.

Он добавил, что также есть другие игроки, которые разворачивают ядерное оружие и создают развитые ракетные системы.



Столтенберг привел в пример Северную Корею и Иран, которые откровенно игнорируют или нарушают глобальные правила.

