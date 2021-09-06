Россия испытала новое ядерное оружие, - Столтенберг
НАТО должно сохранять трансатлантическое единство для продолжения политики контроля над вооружением, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения
Об этом во время выступления на ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ .
"Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые соглашения. Россия также модернизирует способности двойного назначения и ядерные возможности, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Ее гиперзвуковой планирующий носитель уже готов к действию. Она (Россия - ред.) испытала новые баллистические ракеты воздушного базирования, а также крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой ", - сказал он.
Среди других вызовов Столтенберг назвал быстрое наращивание ядерного арсенала Китая, увеличение ядерных боеголовок и совершенствования систем их доставки.
По словам руководителя НАТО, Китай строит большое количество шахтных пусковых установок.
Он добавил, что также есть другие игроки, которые разворачивают ядерное оружие и создают развитые ракетные системы.
Столтенберг привел в пример Северную Корею и Иран, которые откровенно игнорируют или нарушают глобальные правила.
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