Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в ООН на конференции по вопросам нераспространения ядерного оружия, сообщает "Укринформ".

"Сейчас Россия использует АЭС как военную базу для обстрела украинцев, осознавая, что они не могут и не будут стрелять в ответ, поскольку это чревато случайным поражением ядерного реактора или хранилища высокорадиоактивных отходов. Это выводит представление о "живом щите" на совсем другой, ужасный" , уровень", - сказал глава американской дипломатии.

Он также подчеркнул, что кремль прибегает к "опасному бряцанию ядерным оружием". Более того, отметил Блинкен, президент РФ лично угрожает странам, поддерживающим Украину, последствиями "которых никогда не видели за всю свою историю".

Блинкен заявил, что в нынешнем цивилизованном мире нет места для ядерного сдерживания, основанного на принуждении, запугивании или шантаже.

"Мы должны объединиться, чтобы дать этому сопротивление", - подчеркнул государственный секретарь США.

О том, что кафиры обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС, ранее сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

21 июля сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти такой же пожар , как во время Чернобыльской аварии из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции.

Ранее россияне требовали , чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.

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