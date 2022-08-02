Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит" и опасно "бряцает ядерным оружием", - Блинкен
Артиллерийские обстрелы, которые российские войска совершают с территории крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, подчеркивают безответственное отношение РФ к ядерной безопасности.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в ООН на конференции по вопросам нераспространения ядерного оружия, сообщает "Укринформ".
"Сейчас Россия использует АЭС как военную базу для обстрела украинцев, осознавая, что они не могут и не будут стрелять в ответ, поскольку это чревато случайным поражением ядерного реактора или хранилища высокорадиоактивных отходов. Это выводит представление о "живом щите" на совсем другой, ужасный" , уровень", - сказал глава американской дипломатии.
Он также подчеркнул, что кремль прибегает к "опасному бряцанию ядерным оружием". Более того, отметил Блинкен, президент РФ лично угрожает странам, поддерживающим Украину, последствиями "которых никогда не видели за всю свою историю".
Блинкен заявил, что в нынешнем цивилизованном мире нет места для ядерного сдерживания, основанного на принуждении, запугивании или шантаже.
"Мы должны объединиться, чтобы дать этому сопротивление", - подчеркнул государственный секретарь США.
- О том, что кафиры обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС, ранее сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
- 21 июля сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти такой же пожар , как во время Чернобыльской аварии из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции.
- Ранее россияне требовали , чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.21
Покупка 39.21Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное