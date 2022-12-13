Россия использует все собственные запасы снарядов к началу 2023 года, – Пентагон
Из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, имеющие высокий уровень отказов
Об этом на брифинге в понедельник сказал чиновник министерства обороны США, информирует Reuters.
"Они (Россия) сняли боеприпасы с устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", – сказал он на условиях анонимности.
По оценкам Пентагона, при такой же интенсивности огня и отсутствии поставок из других стран – в частности Ирана и Северной Кореи – Россия исчерпает все подходящие боеприпасы к началу 2023 года.
"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которым Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью подходящими артиллерийскими и ракетными боеприпасами", – сказал чиновник.
Он отметил, что использование Россией старых запасов связано с определенными рисками: "Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят, или когда они приземлятся, что они взорвутся".
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