Россия использует в военной технике чипы из холодильников и посудомоек, - министр торговли США
Из-за санкций США Россия вынуждена ставить в военную технику полупроводники из бытовых приборов
Об этом сообщила министр торговли США Джина Раймондо, пишет Washington Post .
"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они извлекли из посудомоечных машин и холодильников", - сказала она.
Кроме того, в российской военной технике зафиксировано использование чипов по коммерческому и промышленному оборудованию.
В целом поставка технологии из США в Россию уменьшилась на 70% с февраля, с тех пор, как Штаты ввели санкции, указала Раймондо. Кроме Штатов еще 30 стран ввели технологические ограничения на поставки в Россию и, в частности, Беларусь.
- Напомним, мир переживает кризис полупроводников – их не хватает для производства техники, в том числе бытовой и оргтехники.
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