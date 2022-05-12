Об этом сообщила министр торговли США Джина Раймондо, пишет Washington Post .

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они извлекли из посудомоечных машин и холодильников", - сказала она.

Кроме того, в российской военной технике зафиксировано использование чипов по коммерческому и промышленному оборудованию.

В целом поставка технологии из США в Россию уменьшилась на 70% с февраля, с тех пор, как Штаты ввели санкции, указала Раймондо. Кроме Штатов еще 30 стран ввели технологические ограничения на поставки в Россию и, в частности, Беларусь.

Напомним, мир переживает кризис полупроводников – их не хватает для производства техники, в том числе бытовой и оргтехники.

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