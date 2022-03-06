Россия использует в Украине тактику войны в Чечне и Сирии, - разведка Великобритании
Российские войска решили начать массированные обстрелы населенных пунктов Украины, в частности Харькова, Мариуполя и Чернигова - они прибегают к тактике, ранее применявшейся во время войн в Сирии и Чечне
Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании, сообщает The Guardian.
"Масштабы и сила украинского сопротивления продолжают удивлять Россию. В ответ она нанесла удары по населенным пунктам в нескольких местах, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь", - говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики, Россия прибегала к аналогичной тактике в Чечне 1999 г. и Сирии в 2016 г., и наносила как воздушные, так и наземные удары. Британская разведка считает, что это попытка сломать украинский моральный дух.
Кремль неоднократно возражал, что наносит удары по гражданским районам.
Разведка также пришла к выводу, что РФ пытается скрыть бензовоз и маскирует их под обычные машины поддержки.
По данным британцев, топливные колонны продолжают атаковать украинские силы – это существенно замедляет продвижение российских войск.
- Напомним, Госпогранслужба Украины сообщила, что оккупанты планируют провокацию с участием насильственно мобилизованных на Донбассе.
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