Россия использует в Украине тактику войны в Чечне и Сирии, - разведка Великобритании

Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании, сообщает The Guardian.



"Масштабы и сила украинского сопротивления продолжают удивлять Россию. В ответ она нанесла удары по населенным пунктам в нескольких местах, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь", - говорится в сообщении.



Как отмечают аналитики, Россия прибегала к аналогичной тактике в Чечне 1999 г. и Сирии в 2016 г., и наносила как воздушные, так и наземные удары. Британская разведка считает, что это попытка сломать украинский моральный дух.



Кремль неоднократно возражал, что наносит удары по гражданским районам.



Разведка также пришла к выводу, что РФ пытается скрыть бензовоз и маскирует их под обычные машины поддержки.



По данным британцев, топливные колонны продолжают атаковать украинские силы – это существенно замедляет продвижение российских войск.

Напомним, Госпогранслужба Украины сообщила, что оккупанты планируют провокацию с участием насильственно мобилизованных на Донбассе.