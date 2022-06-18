Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, с 14 июня оккупанты утверждают, что пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

"Россия уже действовала подобным образом в Украине и Сирии, где также использовала односторонне объявленные "гуманитарные" коридоры как механизм для манипулирования пространством боя и принудительного перемещения населения", - заявили в разведке.

Там предполагают, что украинские мирные жители, находящиеся в ловушке в Северодонецке, вероятно, будут недоверчиво относиться к использованию предложенного коридора.

"Возможности покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут ведет их в город Сватово, в глубине оккупированной РФ территории. Если попавшие в ловушку мирные жители не примут предложение выйти через коридор, россияне не будут делать разницы между ними и украинскими военными ", – предупредили в британской разведке.

15 июня сообщалось, что российская пропаганда распространяет фейк о том, что ВСУ используют гражданских на заводе "Азот" в Северодонецке как живой щит.

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