Россия использует в Украине сирийский опыт "гуманитарных" коридоров, - британская разведка
Российские оккупанты применяют в Украине сирийский опыт с гуманитарными коридорами, которые они используют для депортации населения и влияния на ситуацию на фронте
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, с 14 июня оккупанты утверждают, что пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.
"Россия уже действовала подобным образом в Украине и Сирии, где также использовала односторонне объявленные "гуманитарные" коридоры как механизм для манипулирования пространством боя и принудительного перемещения населения", - заявили в разведке.
Там предполагают, что украинские мирные жители, находящиеся в ловушке в Северодонецке, вероятно, будут недоверчиво относиться к использованию предложенного коридора.
"Возможности покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут ведет их в город Сватово, в глубине оккупированной РФ территории. Если попавшие в ловушку мирные жители не примут предложение выйти через коридор, россияне не будут делать разницы между ними и украинскими военными ", – предупредили в британской разведке.
- 15 июня сообщалось, что российская пропаганда распространяет фейк о том, что ВСУ используют гражданских на заводе "Азот" в Северодонецке как живой щит.
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