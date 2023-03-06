Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов через Босфор, - эксперты
После того, как Турция закрыла Босфор для военных кораблей, Россия начала использовать торговые и вспомогательные суда для вывоза грузов для военных через пролив
Об этом сообщает Navalnews со ссылкой на данные аналитиков по обороне и эксперта по вопросам обороны Йорука Ишика.
По их данным, российский корабль Sparta IV привез в Сирию гуманитарную помощь в контейнерах для пострадавших от землетрясения. Обратно он выехал уже с военным грузом с военно-морской базы РФ в Тартусе. При загрузке были задействованы военные машины и открыты большие трюмы корабля. Новый груз корабль должен выгрузить в Новороссийске.
Отмечают, что Sparta IV шла по Босфору в темное время суток в сопровождении военно-морского флота РФ. Ко входу в Босфор 1 марта она шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".
По данным экспертов, российские контейнеровозы уже не в первый раз перевозят военные грузы. Так, в августе 2022 года на Тартусе в Сирии на суда были загружены российские ракеты ПВО С-300. Их доставили в Новороссийск.
Отмечают, что судно Sparta IV является одним из четырех судов, на которые правительство США наложило санкции.
- 29 августа в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдер из-за того, что Турция дала разрешение перевезти российские С-300 через Босфор.
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