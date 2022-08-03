Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

"На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Также оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

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