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Россия использует территории Беларуси для переброски ДРГ в Украину, - Генштаб

3 августа, 2022 среда
07:44
война с Россией

Белорусы провели тренировки по связи генштаба вооруженных сил, а враг использует территории Республики для переброски в Украину ДРГ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

"На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Также оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

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