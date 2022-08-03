Россия использует территории Беларуси для переброски ДРГ в Украину, - Генштаб
Белорусы провели тренировки по связи генштаба вооруженных сил, а враг использует территории Республики для переброски в Украину ДРГ
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
"На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Также оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.
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