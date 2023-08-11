Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Россия использует украинских детей как заложников. Хочу напомнить, что делегация африканских лидеров, позиционирующих себя как миротворцев, поднимала вопрос о том, чтобы Украина отозвала иск в Международный уголовный суд по поводу похищения наших детей. Фактически они просили аннулировать ордер на арест Путина. Вполне понятно, по чьей просьбе они это делали. Поэтому, хотя и в РФ рассказывают, что для них это решение суда ничего не означает, однако в мире за ними закрепляется статус военных преступников", - пояснил Павличенко.

Правозащитник подчеркнул, что нужно принять все меры, чтобы вернуть украинских детей в Украину

"Нам нужно искать доказательства и факты похищения Россией наших детей. Должны быть проведены следственные действия и доказан в судебном порядке факт преступления. Это нужно для того, чтобы идентифицировать каждого ребенка. Однако самое главное - мы должны сделать все, чтобы все наши похищенные Россией дети были возвращены назад в Украину", - добавил он.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом.

Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, которых разлучили с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр национального сопротивления сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую Республику Калмыкию около 280 детей.

Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. Также в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.