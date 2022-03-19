Россия использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск, - глава МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск
Об этом Трасс заявила в интервью The Times .
По ее словам, она скептически относится к подлинным целям Кремля во время переговоров.
"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не будет без разбора бомбить мирных жителей в этот же день. Представители РФ врали, врали и врали. Я боюсь, что переговоры являются еще одной попыткой отвлечь внимание и создать дымовую завесу", - сказала Трасс.
- Напомним, 18 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиции Украины на переговорах с РФ остаются неизменными: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.
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