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Главная война с Россией Россия использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск, - глава МИД Британии

Россия использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск, - глава МИД Британии

19 мартa, 2022 суббота
10:19
война с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что РФ использует мирные переговоры с Украиной для перегруппировки войск

Об этом Трасс заявила в интервью The Times .

По ее словам, она скептически относится к подлинным целям Кремля во время переговоров.

"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не будет без разбора бомбить мирных жителей в этот же день. Представители РФ врали, врали и врали. Я боюсь, что переговоры являются еще одной попыткой отвлечь внимание и создать дымовую завесу", - сказала Трасс.

  • Напомним, 18 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиции Украины на переговорах с РФ остаются неизменными: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.

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Великобритания
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