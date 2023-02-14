Россия использует около 40 аэродромов в агрессии против Украины, - спикер Командование Воздушных Сил ВСУ Игнат
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что оккупанты используют аэродромы на оккупированных украинских территориях
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российские самолеты постоянно находятся на территории Беларуси - это истребители и бомбардировщики. Сейчас российская бомбардировочная и штурмовая авиация работает на Востоке Украины. Вчера были уничтожены российский штурмовик и бомбардировщик силами ПВО Украины", - подчеркнул Игнат.
По его словам, россияне проводят учения в Беларуси, чтобы соединиться с белорусской армией.
"Россия использует не только белорусские аэродромы, которые являются по факту оккупированными Россией. Россияне также используют аэродромы на оккупированных украинских территориях, в оккупированном Крыму. Около 40 аэродромов Россия использует в агрессии против нашего государства", - пояснил Игнат.
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