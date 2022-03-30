Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

"Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии", - говорится в документе.

По результатам идентификации специалисты выяснили, что это морские мины, которые в начале 2022 года не состояли на учете ВМС Вооруженных Сил Украины.

Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами, — отмечается в заявлении украинского МИД.

Такими действиями государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море и уклониться от ответственности за военные преступления и разбой.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что сознательное использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

"Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также их непредсказуемые последствия лежит исключительно на Российской Федерации и ее военно-морских силах", — предупредили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Украина настаивает на привлечении России к международной ответственности за совершение противоправных действий в Черном море, военные преступления и, в частности, использование морских мин как оружия неизбирательного действия, которое бесконтрольно распространяется акваторией Черного моря, — заявили в МИД Украины.



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