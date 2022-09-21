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Россия использует иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданским, - ОК "Юг"

21 сентября, 2022 среда
03:38
война с Россией

Российская армия применяет иранские дроны-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и в тех местах, которые расположены вдали от линии фронта

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в зоне ответственности на южнобукском направлении достаточно сложная, динамичная, но контролируемая. Силы обороны продолжают ведение активных действий, заставляя противника уступать занимаемые позиции, обустраивать новые рубежи обороны. Не имея успеха и перспектив на суше, враг прибегает к огневому, морально-психологическому давлению, методу техногенного шантажа и использования дронов-камикадзе", - пишут в "Юге".

В течение боевого дня, 20 сентября, российский враг нанес 9 авиационных и 1 ракетный удар по позициям ВСУ и населенным пунктам с мирным населением.

Россияне также применяют дроны-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в частности, тыловые районы, которые существенно удалены от линии фронта.

"Враг направил две ударные дроны по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, второй нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали. По частям сбитого дрона, идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Это барражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра. К вечеру двумя реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" враг ударил по Баштанскому району. В нескольких населенных пунктах перебиты поставки электричества", - пишут в "Юге".

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