Об этом Паннье-Рунаше заявила в эфире France Inter radio, передает Reuters .

Министр сделала соответствующее заявление после того, как стало известно, что французская компания Engie будет получать от российской компании "Газпром" меньше газа. Сокращение поставок связано с нерешенным контрактным спором.

"Очевидно, что Россия использует газ как оружие войны и мы должны быть готовы к худшему сценарию полного прекращения поставок", - сказала Агнес Панье-Рунаше.

Помощник министра в комментарии Reuters заявил, что "Газпром" не придерживается условий контрактов, и добавил, что Франция диверсифицировала энергоснабжение, поэтому последние сокращения не повлияют на поставки газа зимой.

Сейчас на Россию приходится менее 4% газового импорта Engie по сравнению с 17% войны в Украине, сказал

Представитель Engie сообщил, что на Россию приходится менее 4% газового импорта компании по сравнению с 17% до нападения РФ на Украину.

Представитель правительства Оливье Веран заявил, что газовые хранилища Франции заполнены на 90% и до конца лета будут заполнены полностью.

"Мы опережаем график", - сказал Веран в эфире France Inter radio.

30 июля стало известно, что Россия не хочет перезапускать "Северный поток-1", объясняя это нарушением действующего контракта и незаконченными ремонтными работами.

26 августа стало известно, что Россия ежедневно сжигает на одном из своих заводов газ на $10 млн, который должны были поставлять в Германию.

Германия планирует национализировать дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania.

29 августа издание Bloomberg сообщило, что цена на электроэнергию в Европе впервые выросла до 1000 евро.