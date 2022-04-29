Россия использует экс-советника министра обороны США Дугласа Макгрегора для информационного терроризма – Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.



"Этот ориентированный на западную аудиторию "эксперт" распространяет нарративы о "неизбежном поражении Киева", "непобедимой армии РФ" и запугивает мир тем, что "Путин может применить ядерное оружие", – говорится в сообщении.



В Центре отмечают, что 22 апреля в эфире американского Fox News Макгрегор прогнозировал, что дальнейшие поставки оружия в Украину якобы приведут к эскалации со стороны России. По его мнению, Украина должна отдать РФ Крым и Донбасс, чтобы Путину не пришлось "нанести ядерный удар".



В то время как уже 25 апреля в интервью испанскому изданию El Mundo Макгрегор подчеркнул, что якобы поставка Украине оружия – бесполезная трата ресурсов, поскольку "Киев обречен".



"Этот же экс-советник министра обороны США прогнозировал, что Россия "уничтожит Украину до середины марта 2022 года", – добавляют в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская пропаганда использует офицера французской разведки в отставке Эрика Денисы для продвижения на иностранную аудиторию дезинформации о "настоящей причине и виновных в спецоперации в Украине".