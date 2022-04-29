Россия использует экс-советника министра обороны США Дугласа Макгрегора для информационного терроризма – Центр противодействия дезинформации
Оккупанты прибегают к информационному терроризму и шантажу, используя бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.
"Этот ориентированный на западную аудиторию "эксперт" распространяет нарративы о "неизбежном поражении Киева", "непобедимой армии РФ" и запугивает мир тем, что "Путин может применить ядерное оружие", – говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что 22 апреля в эфире американского Fox News Макгрегор прогнозировал, что дальнейшие поставки оружия в Украину якобы приведут к эскалации со стороны России. По его мнению, Украина должна отдать РФ Крым и Донбасс, чтобы Путину не пришлось "нанести ядерный удар".
В то время как уже 25 апреля в интервью испанскому изданию El Mundo Макгрегор подчеркнул, что якобы поставка Украине оружия – бесполезная трата ресурсов, поскольку "Киев обречен".
"Этот же экс-советник министра обороны США прогнозировал, что Россия "уничтожит Украину до середины марта 2022 года", – добавляют в сообщении.
- Ранее сообщалось, что российская пропаганда использует офицера французской разведки в отставке Эрика Денисы для продвижения на иностранную аудиторию дезинформации о "настоящей причине и виновных в спецоперации в Украине".
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