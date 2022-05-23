Россия использует белорусские аэродромы для нанесения ракетных ударов по Украине, - военный эксперт Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что Беларусь в альянсе с Россией пытаются создать видение определенной угрозы со стороны белорусской границы
Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Этот процесс длится уже несколько недель. Генеральный штаб и эксперты связывают это с тем, что Беларусь в альянсе с Россией пытаются создать видение определенной угрозы, чтобы исключить переброску наших подразделений в наиболее актуальные участки фронта. Я больше вижу угрозу со стороны Беларуси в использовании их аэродромов для российских самолетов. Для нанесения ракетных ударов и использования ракетного вооружения, которое может быть применено с территории Беларуси. Эти угрозы действительно сохраняются и они значительно выше, чем использование сухопутных сил, десантных сил Беларуси и России с территории Беларуси", - отметил Согурец.
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