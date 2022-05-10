Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Политический консультант отметил, что Австрия и Венгрия являются своеобразными газовыми хабами российского газа в Европе и получают из этого большие выгоды.



"Однако проблема заключается и в другом, это не просто интересы этих государств. Россия сформировала в таких странах, как Австрия и Венгрия, лояльные подкормки. Мы прекрасно помним, как бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца сняли с должности за то, что он пользовался самолетами украинского олигарха Фирташа , который в принципе принадлежит к огромной группировке под условным названием российская газовая мафия в Европе", - заметил Божко.



Ярослав Божко объяснил, что соответствующие вливания были и в политические структуры в Венгрии, связанные с российским газовым лобби и с такой фамилией как Семен Могилевич .



"Безусловно, эти страны сейчас используются Россией, как такой своеобразный стоп-кран. Вопрос заключается в политической коррупции. Россия также активно использует олигархат и мафию для того, чтобы влиять на разные страны такие, как Австрия, Венгрия, в какой-то мере и на Украину так же. Украина в этой общей стратегии тоже является объектом влияния через разные олигархические и мафиозные сети", - добавил политический консультант.

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