Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе - полк "Азов"
Российские войска применили против людей в Мариуполе ядовитое вещество
Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram.
"Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", - говорится в сообщении.
Там добавили, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
"Последствия использования неизвестного вещества уточняются", - отметили в полку.
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