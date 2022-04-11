Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе - полк "Азов"

Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram.



"Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", - говорится в сообщении.



Там добавили, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.



"Последствия использования неизвестного вещества уточняются", - отметили в полку.

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